Казахстанцам вернут более миллиарда тенге за отопление

Общая сумма возврата средств составила 1 миллиард 13 миллионов тенге.

Казахстанцам вернут деньги за отопительный сезон 2017-2018 годов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на министерство национальной экономики.

Территориальными подразделениями Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей проведена работа по перерасчету стоимости услуг по теплоснабжению в разрезе всех регионов Казахстана.

В соответствии с законодательством о естественных монополиях, субъект естественной монополии возвращает средства от перерасчета стоимости услуг по теплоснабжению с учетом фактической температуры наружного воздуха напрямую потребителям либо в случае невозможности установления места нахождения потребителя, путем снижения тарифа (цены, ставки сбора) при оплате за услуги теплоснабжения в порядке, определяемом уполномоченным органом.

Общая сумма возврата средств населению на услуги теплоснабжения за отопительный период 2017-2018 годы составила 1 012 720, 38 тыс. тенге с НДС.

Таким образом, в разрезе регионов суммы перерасчета за отопительный период 2017-2018 годы составили (с НДС):

- по г. Алматы - 376 510,85 тыс. тенге;

- по Алматинской области - 948,45 тыс. тенге;

- по Акмолинской области - 10242,94 тыс. тенге;

- по Атырауской области - 10167,70 тыс. тенге;

- по Актюбинской области – 21880,24 тыс. тенге;

- по Восточно-Казахстанской области – 157619,96 тыс. тенге;

- по Жамбылской области – 31726,18 тыс. тенге;

- по Западно-Казахстанской области – 12955,87 тыс. тенге;

- по Карагандинской области – 266888, 79 тыс. тенге;

- по Костанайской области – 21733,76 тыс. тенге;

- по Кызылординской области – 54812,95 тыс. тенге;

- по Мангистауской области – 306,51 тыс. тенге;

- по Павлодарской области – 10859,45 тыс. тенге;

- по Северо-Казахстанской области – 1766,76 тыс. тенге;

- по Южно-Казахстанской области – 34299,97 тыс. тенге.

При этом, по г. Астана возврат средств населению от перерасчета стоимости услуг по теплоснабжению с учетом фактической температуры наружного воздуха не производится, так как субъекты естественных монополий, оказывающие регулируемые услуги по теплоснабжению на территории г. Астана ежемесячно производят корректировку размера платы за отопление в разрезе по месяцам с учетом фактической температуры наружного воздуха в отопительный период.

Вместе с тем необходимо отметить, что возврат начисления средств по результатам перерасчета отразится в лицевом счете населения отдельной строкой в виде аванса (сальдо) в отопительный период либо за календарный год.

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