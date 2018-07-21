Бахыт Сыздыкова заявила Касымбеку, что люди требуют его отставки

О диалоге Сыздыкова рассказала в соцсетях.

Общественный деятель Бахыт Сыздыкова провела телефонный разговор с главой МВД РК К. Касымбеком по вопросу убийства Дениса Тена, передает Zakon.kz.

О диалоге экс-депутат Мажилиса рассказала в соцсетях.

«Ребята, я, как обещала, поговорила по телефону с министром МВД РК Калмуханбетом Касымовым. Надо отдать должное - поднял сразу, говорили долго и обстоятельно. Министр рассказал, что они тоже не спали со всей страной: вели следственные мероприятия, искали убийц нашего Дениса...... Рассказал о 2х предполагаемых преступниках, ну, вы из СМИ, уже знаете, что они - то на автомойке работали, то веники для бань вязали, а в остальное время, видимо, промышляли автомобильными кражами. Я в свою очередь, попросила его встретится с общественностью, поговорить о ситуации с преступностью в Казахстане, рассказала ему, что в соцсетях идет импровизированная кампания с требованием его отставки. В общем, ответ сразу не получила, будем ждать, обещал подумать».

Перед этим Сыздыкова обратилась к своим подписчкам с просьбой дать ей номер телефона министра внутренних дел Казахстана:

«Хочу поговорить с министром МВД РК, рассказать как народ реагирует на действия его подчиненных, но телефон приемной, указанный на сайте etov.kz тупо не работает.... А можно было бы лично с министром поговорить, собрать делегацию нормальных, не переплаченных, блогеров и по душам пообщаться. Кто знает его мобильный -киньте в личку».

Деятель также настаивает на национальном трауре в день похорон фигуриста.

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