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Два года жизни вне Казахстана отмечает Бахыт Сыздыкова

Два года жизни вне Казахстана отмечает Бахыт Сыздыкова Фото: Instagram/bahytsyzdykova
Экс-депутат Мажилиса Бахыт Сыздыкова поделилась с подписчиками важным событием. 5 ноября 2023 года исполнилось два года с того момента, как она прилетела на Кипр и осталась там жить, сообщает Zakon.kz.

Сыздыкова для видео, размещенного 6 ноября на странице в Instagram, подготовила торт с цифрой 2.

В описании к видео она отметила, что жить за границей – это сверхнеобычное решение.

"Раньше я не только не могла себе представить, как можно жить не на родине, вне Казахстана, но и открыто осуждала всех, кто покинул нашу страну. Мне всегда казалось, что я не смогу жить счастливо нигде, кроме Астаны".Бахыт Сыздыкова

В дополнении основатель команды КВН "Астана. KZ" уточнила, что на Кипре "мне легко дышать и тут все такое знакомое и родное".

"И я впервые в жизни живу вне любимого Казахстана целых 2 года и моя душа на месте! И я до сих пор каждый день этому удивляюсь".Бахыт Сыздыкова

Также она рассказала, что часто видит там казахстанцев.

"Здесь я чувствую себя дома, причем, тотально. Год назад ко мне переехали мои племянники. Я часто встречаю здесь казахстанцев, которые подходят ко мне, благодарят. Они говорят, что после моих Stories о Кипре, решили посмотреть на этот остров и остались тут жить", – пишет Бахыт Сыздыкова.

Друзья в шутку называют ее послом Северного Кипра в Казахстане.

"Официального посла РК тут нет, так как Северный Кипр – непризнанная страна. Но это пока, как говорится, дело времени. Желаю каждому найти то, что вдохновляет, что радует, что дает надежду и умножает любовь!"Бахыт Сыздыкова

Напомним, что Сыздыкова принимала активное участие в общественной жизни страны.

В 1999 году она вступила в НДП "Нур Отан" и участвовала в создании молодежного крыла партии "Жас Отан". Кроме того, организовала команду КВН "Астана. KZ".

В этом же году Сыздыкову избрали депутатом маслихата и председателем постоянной комиссии по социальному и национально-культурному развитию маслихата Астаны.

Уже в 2007 году Сыздыкова была избрана депутатом Мажилиса парламента РК IV созыва.

В сентябре 2013 года ее исключили из партии из-за долга в семь миллионов тенге.

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По словам Бахыт Сыздыковой, эти деньги были потрачены на участие сборной команды КВН в Высшей лиге в Москве.

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