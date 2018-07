Режиссеру «Стражей Галактики» запретили снимать третью часть

Киностудия Walt Disney уволила режиссера первых двух частей фантастической эпопеи «Стражи Галактики» Джеймса Ганна. Постановщик не будет работать над третьей лентой, сообщает The Hollywood Reporter.

Такое решение руководство компании приняло из-за провокационных постов Ганна в Twitter, которые он публиковал примерно с 2008 по 2011 годы. В них режиссер шутил на темы педофилии, изнасилований и СПИДа.

James Gunn deleted over 10,000 tweets and even took down his personal blog after pedophile content was found on it.



The media is covering this up and trying to make it blow over. Don’t let them. pic.twitter.com/5UQT2YqOss