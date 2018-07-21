В Петропавловске загорелся рынок

На втором этаже коммунального рынка горят бутики с товарами народного потребления.

В центре Петропавловска горит коммунальный рынок, передает Sputnik с места происшествия.

Открытым пламенем полыхает второй этаж, где расположены бутики с одеждой, игрушками, парфюмерией и бытовой химией. Огонь вырывается из окон, трещат лопающиеся от пламени стекла.

На месте ЧП работают пожарные и полицейские. Ситуация осложняется сильным ветром.

По словам эвакуированных продавцов рынка, они почувствовали запах дыма и вызвали пожарных.

"Там мой бутик с одеждой, все сгорит сейчас. Я просто в шоке", — поделилась с корреспондентом Sputnik владелица бутика.

Отметим, что рынок находится в приспособленном помещении. Раньше здесь был один из корпусов завода имени С.Кирова. Рынок расположен на одной из самых оживленных улиц города — улице Мира, рядом находятся здания завода, ресторан, магазины.

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