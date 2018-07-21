Серик Сапиев выступил с речью на панихиде по Денису Тену
21 июля 2018, 11:35
Он вспомнил знакомство с Денисом Теном на шоу «Денис Тен и друзья».
Казахстанский боксер Серик Сапиев выступил на официальной части церемонии прощания с Денисом Теном в Алматы, сообщает Zakon.kz.
"Уважаемые друзья, близкие, казахстанцы. От имени спортсменов РК и всего мира хотелось бы выразить слова соболезнования в связи с гибелью Дениса", - сказал олимпийский чемпион.
Серик Сапиев вспомнил знакомство с Денисом Теном на шоу «Денис Тен и друзья».
"Тогда мы близко познакомились и я понял, насколько он искренний, чистый, добрый, терпеливый и уравновешенный. Почтим его память, проводим в последний путь достойно", - заключил Сапиев.
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