Серик Сапиев выступил с речью на панихиде по Денису Тену

Он вспомнил знакомство с Денисом Теном на шоу «Денис Тен и друзья».

Казахстанский боксер Серик Сапиев выступил на официальной части церемонии прощания с Денисом Теном в Алматы, сообщает Zakon.kz.

"Уважаемые друзья, близкие, казахстанцы. От имени спортсменов РК и всего мира хотелось бы выразить слова соболезнования в связи с гибелью Дениса", - сказал олимпийский чемпион.

Серик Сапиев вспомнил знакомство с Денисом Теном на шоу «Денис Тен и друзья».

"Тогда мы близко познакомились и я понял, насколько он искренний, чистый, добрый, терпеливый и уравновешенный. Почтим его память, проводим в последний путь достойно", - заключил Сапиев.

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