В ста метрах от места гибели Дениса Тена напали еще на одну машину

Мужчина рассказал, что в машине не было ничего ценного, а рядом на стене висела камера видеонаблюдения.

В Алматы в 100 метрах от места гибели фигуриста Дениса Тена напали на еще один автомобиль, сообщает Zakon.kz.

Хозяин пострадавшей машины написал об этом в Facebook.

"Сегодня ночью, часа в 3, неизвестные разбили стекло в моей машине и пытались проникнуть внутрь. Это случилось возле дома, который находится буквально в 100-150 метрах от того места, где был накануне убит Денис Тен", - написал Илья Одегов.

Мужчина рассказал, что в машине не было ничего ценного, а рядом на стене висела камера видеонаблюдения.

"Я еще не спал, когда услышал с улицы глухой сильный стук, а потом сработала моя сигнализация. Выглянув в окно, успел увидеть людей возле машины. Двое парней. Я прекрасно знаю, насколько опасно встречаться с такими людьми лицом к лицу. Трагедия Дениса Тена – этому печальный пример. Но не понимаю, как можно прятаться, как страус в песок, если видишь, как кто-то нападает на твою собственность. Это, наверное, инстинкт, инстинкт защиты, но вести себя по-другому, значит признать свое бессилие, свое безволие, смириться с крахом себя как личности. Несколько лет назад, когда с моей машины сняли зеркала в другом районе, я не размышляя погнался за преступниками, но не догнал. И ни тогда, ни сейчас не думал и не хочу думать, что буду делать, если их догоню. Этой ночью я выскочил на улицу, прихватив гаечный ключ (не соображал, чем можно вооружиться еще). Рядом с машиной уже никого не было. Я спугнул преступников, но вряд ли они были далеко. В темноте двора были слышны какие-то посторонние звуки", - говорится в посте.

Пострадавший долго пытался дозвониться в полицию. После очередной попытки диспетчер сообщил, что сотрудники подъедут через 5-10 минут.

Через 5-10 минут никто не приехал. Я был около машины, опасался, что воры вернутся – стекла то уже нет. В темноте было похоже, что кто-то крутится рядом. Минут через 20 на мой телефон маякнули. Я не перезвонил. Там выждали еще и перезвонили сами. Полицейский. Заново расспросил меня, кто я, где живу и что за машина. На мой вопрос, когда же они приедут, мой собеседник узнал, буду ли я писать заявление (да, конечно!) и предложил мне приехать самому в Алмалинский РОВД. Я возмутился и отказался.

Через 50 минут после звонка подъехали полицейские.

Ловить преступников по горячим следам полицейские, конечно, не собирались. Да и поздно было. За это время любой преступник мог убежать. Впрочем, по двору всё это время шастали какие-то подозрительные личности, но полицейских это не особенно интересовало. Им нужно было просто заполнить бумажки. Заполняли мы их еще более 40 минут: все подробности личной жизни пострадавшего и свидетелей, разве что любимый цвет у нас не спросили. Каким образом место работы моих родственников поможет поймать преступника?

19 июля фигурист Денис Тен погиб по вине автоворов, которые ранили его ножом.

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