Японцы приносят цветы к зданию Посольства РК в Токио
Несмотря на аномальную жару в Японии, люди приезжают отдать последнюю дань уважения Денису Тену со всех концов страны.
В Посольстве Казахстана в Токио, не прекращается поток граждан Японии, желающих почтить память легендарного казахстанского фигуриста Дениса Тена, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.
Несмотря на аномальную жару в Японии, люди приезжают отдать последнюю дань уважения своему любимцу со всех концов страны.
20 июля для освещения акций памяти в Посольстве находились журналисты телекомпании «Фуджи», общенациональной газеты «Асахи» и др.
В казахстанское загранучреждение продолжают поступать телеграммы соболезнования и телефонные звонки.
Посетители уже заполнили 8 книг соболезнований.
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