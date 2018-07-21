Японцы приносят цветы к зданию Посольства РК в Токио

Несмотря на аномальную жару в Японии, люди приезжают отдать последнюю дань уважения Денису Тену со всех концов страны.

В Посольстве Казахстана в Токио, не прекращается поток граждан Японии, желающих почтить память легендарного казахстанского фигуриста Дениса Тена, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Несмотря на аномальную жару в Японии, люди приезжают отдать последнюю дань уважения своему любимцу со всех концов страны.

20 июля для освещения акций памяти в Посольстве находились журналисты телекомпании «Фуджи», общенациональной газеты «Асахи» и др.

​В казахстанское загранучреждение продолжают поступать телеграммы соболезнования и телефонные звонки.

Посетители уже заполнили 8 книг соболезнований.

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