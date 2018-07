Олимпийская чемпионка Меган Дюамель прокомментировала гибель Дениса Тена

Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях по фигурному катанию, канадка Меган Дюамель описала в соцсетях свои чувства в связи с гибелью Дениса Тена, сообщает zakon.kz.

The fact that someone wanted car mirrors so badly that it ended in the death of @Tenis_Den is something I can never wrap my head around. How is this possible? What type of people are out there in this crazy World? #RIPDenis #DenisTen