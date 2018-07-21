18-летняя девушка пропала в Костанайской области

20 июля около 22.00 Дарья вышла на пробежку из поселка Затобольск в сторону Костаная.

18-летняя Дарья Махартова 20 июля вышла на пробежку в поселке Затобольск. Домой девушка до сих пор не вернулась, сообщает zakon.kz со ссылкой на Alau.kz.

Как сообщает мама Дарьи Махартовой, девушка недавно начала заниматься спортом. 20 июля около 22.00 Дарья вышла на пробежку из поселка Затобольск в сторону Костаная.

«Она мне сказала перед выходом поставить воду греться. Обещала скоро вернуться. Я сначала не переживала. Думала может встретила кого-нибудь, она ведь в России учится и недавно приехала. Но в половину третьего ночи я начала беспокоиться. Написала заявление. Собака след взяла только до светофора. Телефон Даши не отключен, сигнал показывал в стороне клуба «West». Полиция проверила гостиницу. Там ее не было. Надо было и подвалы проверить», — рассказывает мама Ольга Покатаева.

Женщина себя плохо чувствует. Она просит костанайцев присоединиться к поиску совместно с волонтерами. Сейчас они проверяют лесопосадки. Людей на поиски Даши не хватает. Приметы: рост 1,65, среднее телосложение, волосы темно-русые, ниже плеч. Была одета в темно-синие лосины, темные мокасины и футболка.

В случае какой-либо информации обращаться по номеру 8-705-328-86-65 либо 102.

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