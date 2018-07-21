Бывшего КВН-щика убили в Актау

Врачи не смогли его спасти. Данияр скончался в больнице.

Происшествие случилось в ночь на 21 июля. Данияра Алимбаева ударили ножом в ногу. Подробности убийства рассказали друзья погибшего, сообщает zakon.kz со ссылкой на ЛАДА.kz.

Трагедия произошла примерно в 03:30 возле одного из заведений в 6 микрорайоне.

- Ночью доставили мужчину с ножевыми ранениями обеих ног в крайне тяжелом состоянии. На одной ноге были повреждены артерии и вены верхней конечности. Ему была сделана экстренная операция, после чего он был переведен в реанимацию, - рассказали в приемном покое Мангистауской областной больницы.

Подробности убийства рассказали друзья погибшего.

- Ночью возле бара произошла потасовка. Данияр стоял в стороне, но и ему досталось. Один из обидчиков ударил ножом ему в ногу. Его отвезли в больницу, но врачи не смогли его спасти. Он потерял много крови, - рассказал друг погибшего.

У погибшего 32-летнего Данияра Алимбаева остались жена и четверо детей. Он является бывшим участником сборной команды Актобе по КВН. Также вместе с мангистаускими КВНщиками был в сборной западного Казахстана на фестивале в Сочи.

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