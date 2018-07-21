Казахстанская спортсменка стала чемпионом Азии по борьбе
21 июля 2018, 21:04
В Нью-Дели в Индии завершился молодежный чемпионат Азии по греко-римской, вольной и женской борьбе.
Казахстанка Ирина Кузнецова завоевала золотую медаль проходящего в Нью-Дели чемпионата Азии по видам борьбы среди юниоров, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ЦСКА.
Всего Кузнецова провела три схватки, в четверть финале победила Аншу Аншу из Индии – 3:2, в полуфинале одолела китаянку Хинян Сан – 5:0. В финальной встрече выиграла спортсменку из Японии Рин Кондо со счетом 4:1, и стала победительницей континентального первенства.
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