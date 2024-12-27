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Спорт

Чемпион Азии по борьбе получил высокую должность в Казахстане

Чемпион Азии по борьбе получил высокую должность в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2024 04:10 Фото: uww.org
Казахстанский борец Максат Ережепов стал президентом Федерации греко-римской, вольной и женской борьбы Костанайской области, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, об этом стало известно 26 декабря, на конференции республиканской организации в Астане. Решение принимал лично ее глава Даулет Турлыханов.

После завершения карьеры спортсмен возглавлял Детско-юношескую школу олимпийского резерва имени Владимира Матвиенко в Костанае.

Главные достижения в его карьере:

  • чемпион Азии среди кадетов (2007 – 69 кг);
  • чемпион Азии среди юниоров (2010 – 74 кг);
  • бронзовый призер четырех чемпионатов Азии (2012 – 84 кг, 2013 – 74 кг, 2018 – 77 кг, 2019 – 82 кг);
  • финалист двух чемпионатов Азии (2014 – 71 кг, 2022 – 77 кг);
  • чемпион Азии (2017 – 75 кг), бронзовый призер ЧМ среди военнослужащих (2018 – 77 кг).

Мастер спорта Республики Казахстан. МСМК. Участник Азиады (2014, 71 кг – восьмое место).

Ранее в Нью-Йорке (США) стартовало мировое первенство по шахматам в дисциплине рапид. После первого игрового дня лидер женской сборной Казахстана Бибисара Асаубаева замыкает список первой 20-ки лучших шахматисток планеты.

Аксинья Титова
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