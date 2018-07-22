Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Разработана технология мгновенной зарядки для iPhone

Сейчас специалисты пытаются выяснить насколько устройство безопасно для пользователей.

Фото : © Fotolia / chachanit22 июля 2018, 09:11

Ученые из Университета Аделаиды в Австралии разработали уникальную технологию мгновенной зарядки для смартфонов, пишет РИА Новости.

Отмечается, что эта технология пока доступна только для пользователей iPhone.

Новая разработка предполагает замену батареи iPhone на специальное устройство, которое имеет особые датчики, отвечающие за получение и распределение энергии.

Сейчас специалисты пытаются выяснить насколько устройство безопасно для пользователей. Позже они приступят к его настройке на работу с другими смартфонами.

Ранее аналитики спрогнозировали исчезновение iPhone X и iPhone SE с рынка после предстоящего выхода трех новых моделей смартфонов iPhone 9, iPhone 11 и iPhone 11 Plus.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты