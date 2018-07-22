Разработана технология мгновенной зарядки для iPhone

Сейчас специалисты пытаются выяснить насколько устройство безопасно для пользователей.

Ученые из Университета Аделаиды в Австралии разработали уникальную технологию мгновенной зарядки для смартфонов, пишет РИА Новости.

Отмечается, что эта технология пока доступна только для пользователей iPhone.

Новая разработка предполагает замену батареи iPhone на специальное устройство, которое имеет особые датчики, отвечающие за получение и распределение энергии.

Сейчас специалисты пытаются выяснить насколько устройство безопасно для пользователей. Позже они приступят к его настройке на работу с другими смартфонами.

Ранее аналитики спрогнозировали исчезновение iPhone X и iPhone SE с рынка после предстоящего выхода трех новых моделей смартфонов iPhone 9, iPhone 11 и iPhone 11 Plus.

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