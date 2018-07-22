В Алматы столкнулись два пассажирских автобуса
Есть пострадавшие.
Фото : Zakon.kz22 июля 2018, 11:18
В Алматы произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов, передает Zakon.kz.
Авария произошла на пересечении проспектов Абая и Достык. Как сообщают очевидцы, автобус с маршрутом №12 стоял на проспекте Достык. Водителя на месте не было. Внезапно машина сама поехала вниз и выехала на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулась с другим автобусом.
По предварительным данным, пострадали около 10 человек.
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