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В Алматы столкнулись два пассажирских автобуса

Есть пострадавшие.

Фото : Zakon.kz22 июля 2018, 11:18

В Алматы произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов, передает Zakon.kz.

Авария произошла на пересечении проспектов Абая и Достык. Как сообщают очевидцы, автобус с маршрутом №12 стоял на проспекте Достык. Водителя на месте не было. Внезапно машина сама поехала вниз и выехала на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулась с другим автобусом.

По предварительным данным, пострадали около 10 человек.


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