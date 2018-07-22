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В Алматы группа молодых людей провалилась в подвал во время игры-квест

В результате падения участники игры с различными травмами и ушибами были доставлены в больницу города.

Фото : Игромания22 июля 2018, 12:18

В Алматы группа молодых людей провалилась в подвал во время игры-квест, сообщает Zakon.kz.

Данную информацию подтвердили в пресс-службе КЧС МВД РК.

"Инцидент произошел в микрорайоне Каргалы, в бывшем здании Кооптехникум по адресу улица Кенесары хана, 67. Во время прохождения игры Хоррор–квест в нефункционирующим 3-х этажном здание на первом этаже провалился пол, в результате чего группа из 7 человек упала в подвальное помещение", - сообщили в пресс-службе КЧС МВД РК.

В результате падения участники игры с различными травмами и ушибами были доставлены в больницу города. Позже их отпустили.


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