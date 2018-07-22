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Полицейские сбили двоих детей на пешеходном переходе в Астане

В результате ДТП пострадавших нет, несовершеннолетние в медицинское учреждение не обращались.

Фото : bnews.kz22 июля 2018, 14:14

Полицейские Астаны на патрульном автомобиле сбили двоих несовершеннолетних на пешеходном переходе, передаёт Bnews.kz.

Как сообщили в ДВД, происшествие произошло 20 июля на пересечении улиц С. Сейфуллина и С. Рахимова. Двое несовершеннолетних 2006 и 2009 года рождения на велосипеде пересекали проезжую часть по пешеходному переходу. По факту ДТП проводится дознание.

"В отношении водителя патрульной машины с госномером "424КР01" составлены все необходимые процессуальные документы и направлены в управление административной полиции ДВД Астаны для принятия процессуального решения", - сообщили в пресс-службе.

В результате ДТП пострадавших нет, несовершеннолетние в медицинское учреждение не обращались.

Факт ДТП зафиксирован системой камер видеонаблюдения ЦОУ ДВД Астаны.


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