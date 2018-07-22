В аквапарке близ Алматы утонул ребенок
Он захлебнулся водой во время купания.
Фото : Point.md22 июля 2018, 15:28
В Алматинской области, в селе Байсерке, на зоне отдыха «Дос» произошла трагедия, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.
"В бассейне очевидцами обнаружено и извлечено из воды тело мальчика 2013 г.р. который оставшись без присмотра родителей, захлебнулся водой во время купания в оборудованном для купания месте", - говорится в сообщении.
В 12:15 скончался в больнице не приходя в сознание.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4929243-330367abd7059cd89f34f8028513483d
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...