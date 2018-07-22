В аквапарке близ Алматы утонул ребенок

Он захлебнулся водой во время купания.

В Алматинской области, в селе Байсерке, на зоне отдыха «Дос» произошла трагедия, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

"В бассейне очевидцами обнаружено и извлечено из воды тело мальчика 2013 г.р. который оставшись без присмотра родителей, захлебнулся водой во время купания в оборудованном для купания месте", - говорится в сообщении.

В 12:15 скончался в больнице не приходя в сознание.

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