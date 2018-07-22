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Смерть Дениса Тена напомнила маме Томирис Байсафы гибель дочери

Больше всего Жанна сопереживает маме Дениса.

Фото : Instagram22 июля 2018, 17:15

Мама погибшей в Москве студентки Томирис Байсафы Жанна Ахметова отреагировала на смерть Дениса Тена в своем Instagram, сообщает zakon.kz.

По ее словам, эта трагедия напомнила ей о смерти дочери.

Смерть Дениса, проехалась по мне как по открытой ране горячим катком. Не могу дышать... Все заново. Как в тот день. Все как с моей девочкой. Здоровый ребенок с утра просто пошел по делам...

Больше всего Жанна сопереживает маме Дениса.

Потерян больше чем ребенок, потеряна мамина жизнь. У всех все пройдет, останется только у нее. Мои соболезнования. Денис прости.

Надеюсь вы там подружитесь, два красивых, светлых ангела.


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