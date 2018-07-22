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На отдыхающих на пляже обвалился грунт в Актюбинской области

Двух девочек доставили в больницу.

Фото : КЧС МВД РК22 июля 2018, 18:53

На частном пляже «Инжу» Актюбинского водохранилища на отдыхающих обвалился грунт, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

Обвал грунта произошел с обрыва над пляжем. Очевидцами спасены две девочки 2017 г.р. и 2016 г.р., которые с травмами госпитализированы в больницу. Работниками Центра медицины катастроф Комитета по чрезвычайным ситуациям оказана первая медицинская помощь пострадавшим, - говорится в сообщении.

На месте происшествия также задействованы спасатели Оперативно-спасательного отряда ДЧС Актюбинской области.


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