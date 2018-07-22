Головкин раздражает своего партнера по залу в США

Американский боксер Райан Мартин (22-0, 12 КО) рассказал о жизни и тренировках в Биг Беар с чемпионом мира в среднем весе WBA Super, WBC и IBO Геннадием Головкиным (38-0-1, 34 КО), сообщает Sports.kz.





— Головкин усердно тренируется каждый день. Здорово находиться рядом с такими парнями, как он. Я постоянно учусь у него определенным вещам. Мы с ним живем в большом доме. Назвать одну вещь, которая в нем раздражает? (смеется). Ладно, меня раздражает, когда он называет меня тощим. Я не тощий! Да, он крупнее меня, но я не тощий. А так он отличный парень, — сказал Мартин.