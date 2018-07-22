У сотрудников ДЧС Алматы прибавилось в горах работы

Департаментом по ЧС г.Алматы продолжается работа по предупреждению пожаров в горно – лесной местности, прилегающей к территории мегаполиса.

С 16 июня текущего года личным составом ДЧС, совместно с представителями Иле – Алатауского Государственного национального парка и сотрудниками Местной полицейской службы ДВД г. Алматы проводится патрулирование горно-лесной местности, в том числе в воскресные и праздничные дни, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС г.Алматы.

Определены наиболее посещаемые жителями и гостями города Алматы места отдыха:

- в Медеуском районе - ущелье «Бутаковка», «Ким – Асар», «Просвещенец», от плотины до поста ГУ «Казселезащита» станция «Туюк - Су»;

- в Бостандыкском районе – «Большое Алматинское ущелье», ущелье «Алмарасан», «Казачка», в районе «Большого Алматинского озера»;

- в Турксибском районе - Роща «Баума».

С отдыхающими проводятся разъяснительные беседы о соблюдении правил пожарной безопасности, доводятся сведения об административной и уголовной ответственности граждан, допустивших пожары в горно-лесной местности.

«В ходе патрулирования было вручено более 3000 памяток, при этом пресечено более 80 розжигов костра. Сотрудниками МПС с начало пожароопасного периода составлено 9 административных протоколов на граждан нарушивших требования пожарной безопасности на общую сумму 40 МРП.»- отметила официальный представитель ДЧС г.Алматы Сандугаш Баймухамбетова.

В этой связи, Департамент по ЧС г.Алматы напоминает жителям и гостям южной столицы, что в лесу запрещено: бросать горящие спички и окурки, оставлять промасленный и пропитанный горючими веществами материал, заправлять топливом баки, разводить костры, выжигать траву, оставлять бутылки, битое стекло, которые могут стать зажигательными линзами.

Напоминаем, что за нарушение требований Правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара с причинением материального ущерба предусмотрена административная и уголовная ответственность в соответствии с КоАП и УК РК.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону «101», «112».

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!