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Туризм

В ДЧС Алматы обратились к туристам и жителям мегаполиса

Алматы, гостиница Казахстан, зима в Алматы, снег в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2025 07:07 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
25 апреля Департамент по ЧС города Алматы выступил с предупреждением к желающим отдохнуть в горной местности, сообщает Zakon.kz.

На основании штормового предупреждения РГП "Казгидромет", ДЧС города Алматы информирует, что из-за оттепели и неустойчивого состояния снежного покрова с 25 апреля по 2 мая сохраняется опасность схода снежных лавин.

В связи с этим, городской Департамент по ЧС просит туристов и отдыхающих:

  • не выходить на заснеженные склоны, чтобы не провоцировать сход снежных лавин;
  • соблюдать все меры безопасности и поведения в горной местности.

Ранее "Казгидромет" представил прогноз погоды по Алматы с 25 по 27 апреля.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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