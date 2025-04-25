В ДЧС Алматы обратились к туристам и жителям мегаполиса

25 апреля Департамент по ЧС города Алматы выступил с предупреждением к желающим отдохнуть в горной местности, сообщает Zakon.kz.

На основании штормового предупреждения РГП "Казгидромет", ДЧС города Алматы информирует, что из-за оттепели и неустойчивого состояния снежного покрова с 25 апреля по 2 мая сохраняется опасность схода снежных лавин.

В связи с этим, городской Департамент по ЧС просит туристов и отдыхающих:

не выходить на заснеженные склоны, чтобы не провоцировать сход снежных лавин;

соблюдать все меры безопасности и поведения в горной местности.

Ранее "Казгидромет" представил прогноз погоды по Алматы с 25 по 27 апреля.