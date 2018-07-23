В Алматы горит здание типографии
Тушение затрудняется тем, что здание находится внутри частного сектора и окружено другими домами.
Фото : zakon.kz23 июля 2018, 00:36
В Алматы на улице Нурлы жол, выше Богенбай батыра горит здание типографии, сообщает корреспондент zakon.kz.
Горит кровля трехэтажного здания в котором располагается типография.
Очевидцы говорят, что был слышен взрыв. Отчетливо пахнет "химией".
Тушение затрудняется тем, что здание находится внутри частного сектора и окружено другими домами. Пожарным трудно добраться до очага возгорания.
"В ликвидации пожара задействовано 36 человек личного состава и 12 единиц техники службы пожаротушения города Алматы", - сообщила официальный представитель ДЧС города Сандугаш Баймуханбетова.
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