В Алматы горит здание типографии

Тушение затрудняется тем, что здание находится внутри частного сектора и окружено другими домами.

Фото : zakon.kz

В Алматы на улице Нурлы жол, выше Богенбай батыра горит здание типографии, сообщает корреспондент zakon.kz. Горит кровля трехэтажного здания в котором располагается типография. Очевидцы говорят, что был слышен взрыв. Отчетливо пахнет "химией". Тушение затрудняется тем, что здание находится внутри частного сектора и окружено другими домами. Пожарным трудно добраться до очага возгорания. "В ликвидации пожара задействовано 36 человек личного состава и 12 единиц техники службы пожаротушения города Алматы", - сообщила официальный представитель ДЧС города Сандугаш Баймуханбетова.

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