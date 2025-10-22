Административное здание горит в Алматы
Фото: Zakon.kz
В Алматы пожарные работают по повышенному рангу вызова при тушении пожара в административном одноэтажном здании, расположенном по ул. М. Макатаева Алмалинского района, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, на месте развернут оперативный штаб, организовано четыре боевых участка, с которых введены пожарные стволы на кровлю и по периметру здания.
Фото: Zakon.kz
"Экстренные службы взаимодействия на месте. Ситуация находится под контролем", – говорится в сообщении.
Фото: Zakon.kz
О пострадавших не сообщалось.
Фото: Zakon.kz
Также сообщается, что в 21:26 сотрудникам МЧС удалось локализовать пожар.
Ранее сообщалось, что пожар в банном комплексе разгорелся в Щучинске.
