Происшествия

Административное здание горит в Алматы

пожар в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2025 21:22 Фото: Zakon.kz
В Алматы пожарные работают по повышенному рангу вызова при тушении пожара в административном одноэтажном здании, расположенном по ул. М. Макатаева Алмалинского района, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, на месте развернут оперативный штаб, организовано четыре боевых участка, с которых введены пожарные стволы на кровлю и по периметру здания.

Фото: Zakon.kz

"Экстренные службы взаимодействия на месте. Ситуация находится под контролем", – говорится в сообщении.

Фото: Zakon.kz

О пострадавших не сообщалось.

Фото: Zakon.kz

Также сообщается, что в 21:26 сотрудникам МЧС удалось локализовать пожар.

Ранее сообщалось, что пожар в банном комплексе разгорелся в Щучинске.

Елена Беляева
Елена Беляева
