Эксперты: зарплаты в Казахстане ниже, чем в России и Белоруссии

Казахстан расположился на четвертом месте с 1252,5 доллара.

Реальные зарплаты в Белоруссии превысили показатели оплаты труда в России и Казахстане, следует из спецвыпуска мониторинга «Межстрановые сопоставления заработных плат в 2011–2017 годах», который подготовили эксперты Института социальной политики Высшей школы экономики, передает РБК.

Экономисты сравнили зарплаты в долларах в Казахстане, странах СНГ и Восточной Европы, а также в Китае и Бразилии в терминах паритета покупательной способности валют (ППС, уравнивает покупательные способности валют разных стран). При расчетах авторы использовали данные Всемирного банка о ППС 2011 года, а также курс валют и уровень инфляции в рассматриваемых странах в последующие годы.

В 2017 году ежемесячный размер зарплаты в Белоруссии составил 1648 долларов. В России средняя зарплата достигла 1640 долларов. На третьем месте оказался Азербайджан - 1364,1 доллара. Казахстан расположился на четвертом месте с 1252,5 доллара.

В 2017 году средняя заработная плата в России по номинальному курсу составила 670,9 доллара. На втором месте Казахстан - 459,1 доллара, в Республике Беларусь - 421,9 доллара, а в Азербайджане - 306,7 доллара.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!