Казахстанцев избавят от угревой сыпи

"Лечение болтушками" и ежемесячная механическая чистка лица - прошлый век.

Казахстанский ученый Саодат Жураева избавит казахстанцев от угревой сыпи, передает корреспондент Zakon.kz.

Главный врач Научно-исследовательского института косметологии и дерматологии придумала уникальный способ лечения этой распространенной проблемы. Как утверждает сама Жураева, лекарство, которое она разработала, ранее не использовалось в косметологии и дерматологии, и не имеет своих аналогов.

Месяц назад со своим изобретением она выступила на ФАРМ конгрессе в городе Шанхай.

"Медицина не стоит на месте, прорыв уже совершен. Сегодня мы получили приглашение от европейского фармацевтического производителя, который реализует наш патент и уникальную формулу в рамках собственного производства в Европе. Сейчас мы обговариваем детали контракта", - рассказала она.

По ее мнению, "лечение болтушками" и ежемесячная механическая чистка лица - прошлый век. Специалист уверена, что угревую сыпь необходимо лечить комплексно изнутри, а также регулярно посещать косметолога. Для каждого клиента ее команда подбирает индивидуальное лечение.

Научно-исследовательский институт косметологии и дерматологии - это лечебно-диагностический комплекс, в котором расположены отделения восстановительной дерматохирургии, дерматологии (отделение терапии угревой болезни), дерматокосметологии, эстетической косметологии, так же отделение лазерной косметологии оснащённой по последним технологиям. Саодат Жураева является главным врачом в этой клинике. Имеет высшее образование, проходила обучение в России, Бразилии, Германии, США, Италии, является профессионалом в области косметологии и дерматологии и проводит все виды лечения проблемной кожи.

Первый и единственный в Казахстане институт косметологии и дерматологии был открыт в 2011 году. Здесь специализируются на лечении тяжёлых форм кожных болезней, в особенности уродующих форм угревой болезни, а так же методы борьбы с последствиями этих заболеваний. Институт разрабатывает и внедряет новые методы лечения и докладывает о своих научных достижениях на мировых конгрессах представляя Казахстан.

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