Более 150 новорожденных были спасены санавиацией с начала года

За прошедший год санитарной авиацией была оказана медицинская помощь более 450 таких пациентов, в том числе и тех, чей вес при рождении не дотягивал и до килограмма.

Более 150 новорожденных из различных регионов РК с начала этого года успешно транспортированы санавиацией для оказания им необходимой медицинской помощи, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Как отмечается, за прошедший год санитарной авиацией была оказана медицинская помощь более 450 таких пациентов, в том числе и тех, чей вес при рождении не дотягивал и до килограмма.

«Для перевозки крошечных пациентов воздушные суда санитарной авиации оснащены специальными кювезами и поддерживающим жизненные показатели малыша медицинским оборудованием. Во время транспортировки таких пациентов главная задача – обеспечить адекватную поддержку дыхания малыша, поддерживать температурный режим тела и работу сердца», - говорится в сообщении.

Так, в начале этого месяца борт санавиации с бригадой врачей в составе неонатолога и реаниматолога вылетел в Курмангазинский район Атырауской области, где в экстренном состоянии находился ребенок, рожденный раньше срока. Мама маленького пациента поступила в районную медицинскую организацию на 34 неделе беременности, в угрожающем для плода состоянии.

7 июля 2018 года женщине было проведено родоразрешение, ребенок родился недоношенным, весом значительно ниже нормы. В тот же день за ребенком и его мамой был направлен борт санитарной авиации, транспортировавший их в областной перинатальный центр Атырау.

«Необходимость транспортировки мамы с ребёнком в Областной центр была обусловлена не только тяжелым состоянием ребенка, но отсутствием у медицинской организации условий по его выхаживанию и лечению», - рассказали в министерстве. - Благодаря такой оперативности, а также опыту и профессионализму всех задействованных специалистов 18 июля 2018 года, мама с малышом были благополучно выписаны домой».

По данным Минздрава, за 1 полугодие 2018 года новорожденные с патологическими состояниями составили 17,3% от общего количества пациентов санитарной авиации.

В целом за 6 месяцев этого года санитарной авиацией было совершено 982 вылетов, оказана медицинская помощь 1072 пациентам, выполнено 1137 медицинских услуг.

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