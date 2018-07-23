95 процентов школьников Туркестанской области будут охвачены летним отдыхом

Продолжается работа по организации экскурсий, путешествий для детей.

Для эффективной организации отдыха и оздоровления в летнее время в Туркестанской области работают 24 пригородных и 905 пришкольных лагерей, сообщает пресс-служба акима области.

На сегодня в пригородных лагерях, которе будут работать в четыре смены, отдохнули свыше 15 тысячи детей. Еще около 17 тысяч школьников примут они до конца июля и в августе. 905 пришкольных лагерей приняли свыше 193 тысячи детей. Это 32,2 процента от общей численности школьников области.

За лето в лагере "Самал" в Тюлькубасском районе отдохнут около 350 воспитанников пяти детских домов.

Наряду с этим продолжается работа по организации экскурсий, путешествий для детей. К примеру, в рамках республиканской краеведческой акции 200 детей в июне и в июле в рамках социального проекта "Астана – столица моей Родины" совершили поездку в Астану. С целью более глубокого изучения истории, культуры родной страны со 2 по 9 июля для 70 школьников была организована поездка в город Аркалык Костанайской области. 50 детей из малообеспеченнх семей приняли участие в трехдневной акции-марше "История области", организованной музеями региона.

Ожидается, что мерами оздоровления и отдыхом за лето будет охвачено 95 процентов школьников области.

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