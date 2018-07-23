Президент ушел в отпуск

Отпуск главы государства будет краткосрочным.

Нурсултан Назарбаев ушел в отпуск, передает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт президента РК.

"Глава государства находится в краткосрочном отпуске", - говорится в сообщении.

В прошлый раз президент уходил в отпуск год назад, 21 июля 2017 года.

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