Президент ушел в отпуск
Отпуск главы государства будет краткосрочным.
Фото : zakon.kz23 июля 2018, 12:13
Нурсултан Назарбаев ушел в отпуск, передает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт президента РК.
"Глава государства находится в краткосрочном отпуске", - говорится в сообщении.
В прошлый раз президент уходил в отпуск год назад, 21 июля 2017 года.
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