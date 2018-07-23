Кто создает искусственный дефицит билетов на поезда

Стоимость незаконного проезда в поезде в среднем превышает реальную стоимость билета на 20-50%.

Члены мониторинговой группы Акмолинской области совместно с сотрудниками Департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции провели мониторинг деятельности АО НК «Қазақстан Темір жолы», сообщает Zakon.kz.

С 17 по 20 июля был проведен мониторинг деятельности основных направлений со станции г.Кокшетау, с сообщением «Кызылорда-Кокшетау», «Алматы-Петропавловск», «Кызылорда-Петропавловск».

В ходе мониторинга установлены 6 фактов незаконного проезда, факты свидетельствуют о системности нарушений.

«Установлено наличие посредников-помогаек, обеспечивающих безбилетный проезд в указанных направлениях. Проводниками и посредниками гарантируется беспрепятственный проезд до места назначения, что указывает на создание искусственного дефицита билетов по основным направлениям движения поездов и их спекуляцией. Средняя стоимость безбилетного проезда варьируется в диапазоне от 2 000 до 15 000 тг в зависимости от пункта назначения, наличия койки-места и уровня комфортности вагона», - говорится в сообщении.

Стоимость незаконного проезда в поезде в среднем превышает реальную стоимость билета на 20-50%.

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