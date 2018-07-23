Экскаваторщик лишился ног: полиция возбудила дело

Мужчина находился под завалом около 12 часов.

Акмолинские полицейские возбудили уголовное дело по факту нарушения правил охраны труда и получения травм экскаваторщиком, оказавшимся под завалом и позже лишившимся ног, передает Казинформ.

По информации пресс-службы ДВД Акмолинской области, полицейскими возбуждено дело по ч.2 ст. 156 УК РК (Нарушение правил охраны труда).

21 июля с 7:50 в "Алтынтау Кокшетау" в Конысбайском сельском округе Зерендинского района в кабине горного экскаватора отслоенной породой придавило 25-летнего оператора экскаватора.

В 19:07 спасательные работы по его извлечению были завершены, экскаваторщик был направлен в акмолинскую областную больницу в удовлетворительном состоянии.

Мужчина находился под завалом около 12 часов и поступил в больницу с диагнозом "Синдром длительного сдавления, травматический шок". По показаниям была проведена ампутация нижних конечностей.

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