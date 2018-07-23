Особенности и отличия программы «7-20-25» от «Нұрлы жер»

Вопросы жилья всегда были актуальны.

С запуском в Казахстане новой программы «7-20-25» этот вопрос - в числе лидеров. Многие казахстанцы задумываются о приобретении жилья по данной программе. Между тем, на сегодняшний день около 100 человек уже оформили кредиты по выгодным условиям.

Вице-министр по инвестициям и развитию РК Кайырбек Ускенбаев в интервью Рrimeminister.kz рассказал о ходе реализации жилищной программы «7-20-25», ее влиянии на госпрограмму «Нұрлы жер», а также представил первые результаты проделанной работы.

— Ранее министр Ж. Касымбек говорил, что программы «7-20-25» и «Нұрлы жер» будут работать параллельно и не будут мешать друг другу. Так ли это на деле? Благодаря чему удалось этого добиться? Какие изменения были внесены в программу «Нұрлы жер»? Планируются ли еще какие-либо изменения?

— Реализуемая с 2017 года Государственная программа «Нұрлы жер» и начатая с июля 2018 года ипотечная программа «7-20-25» не создают помех друг другу, а наоборот работая параллельно создают новые возможности для граждан по улучшению жилищных условий, так:

1) Целью программы «7-20-25» является предоставление населению ипотеки под низкий процент на покупку жилья в новостройках. Это механизм дешевых ресурсов и каждый работающий сможет купить квартиру в кредит. Основные ее условия: ставка вознаграждения по кредиту снижена до 7% в год, первоначальный взнос составляет не более 20%, а для снижения нагрузки по оплате ежемесячного платежа срок кредита продлен до 25 лет.

2) Вместе с тем, целью Государственной программы жилищного строительства «Нұрлы жер» является комплексное решение жилищных вопросов населения, через реализацию ее 5-ти задач:

- строительство арендного жилья без выкупа,

- строительство кредитного жилья,

- развитие индивидуального жилищного строительства,

- стимулирование строительства жилья частными застройщиками,

- строительство жилья с привлечением субъектов квазигоссектора.

Постановлением Правительства от 22 июня 2018 года в программу «Нұрлы жер» были внесены ряд изменений.

Так, в связи с внедрением «7-20-25» из жилищной программы исключено направление по субсидированию ипотеки граждан с сохранением обязательств по выплате субсидий по заключенным договорам (более 3 тыс. людей приобрели жилье по льготной ипотеке).

В целях увеличения предложения нового жилья и для обеспечения растущих объемов строительства приняты меры по увеличению финансирования строительства инфраструктуры к районам жилищного строительства.

Для активного участия частных застройщиков в программе акиматам предоставляется право приобретения построенных объектов.

Предусмотрена реализация кредитного жилья как вкладчикам Жилстройсбербанка, так и клиентам банков второго уровня (БВУ).

Предусмотрены нормы для государственных и негосударственных предприятий по поддержке своих работников. Такие организации смогут выдавать работникам жилищные ссуды, в том числе в качестве первоначального взноса. Это существенная помощь для решения жилищных проблем учителей, врачей и госслужащих.

Все эти условия дадут больший импульс развитию ипотечной программы из-за доступных ценовых параметров, по которым строят акиматы (по ценам 140-180 тыс. тг за квадратный метр, построенное жилье реализуется вкладчикам банка в течение 3-х мес. и остаток нереализованного жилья клиентам БВУ).

— В чем заключаются отличия этих двух программ? На какие категории населения направлены данные программы?

— Здесь надо отметить, что эти программы нельзя сравнивать, они дополняют друг друга и призваны решить жилищные вопросы нуждающихся различных категорий граждан.

Вместе с тем, одним из основных отличительных особенностей программ являются вопросы финансирования мероприятий.

Если в программе «Нұрлы жер» предусматривается участие всех источников финансирования, как бюджетных, так и привлечение частных инвестиций и средств населения, то в рамках ипотечной программы «7-20-25» созданная ипотечная компания «Баспана» занимается размещением средств в банках второго уровня (за счет выкупа прав требований БВУ).

В обеих программах предоставляются возможности для всех платежеспособных граждан, нуждающихся в жилье и не имеющих в собственности жилья.

При этом для малообеспеченных, социально-уязвимых слоев населения программой «Нұрлы жер» предусматривается строительство и предоставление арендного жилья без выкупа и недорогого кредитного жилья по линии акиматов.

— Сколько человек уже подали заявку на участие в программе «7-20-25» с начала ее реализации? Сколько займов в день выдается? Показала ли программа свою жизнеспособность?

— По данным Национального банка, по состоянию на 18.07.2018 г. начиная с 4 июля т.г. в банки-участники поступило 5528 заявок от граждан, из них на рассмотрение кредитной комиссии направлено 148 заявок и одобрена выдача 95 ипотечных кредитов на 1,1 млрд тг.

Так как ипотечная программа стартовала только с июля месяца, говорить о ее жизнеспособности рановато. Вместе с тем, ее жизнеспособность зависит от различных фактов:

- наличия у граждан сумм первоначального взноса;

- подтверждения платежеспособности;

- отсутствия жилья в собственности;

- наличия первичного жилья для приобретения и соответствия другим требованиям программы.

— Сколько жилья будет реализовано в рамках данной программы? Не получится ли так, что число претендентов на жилье превысит количество планируемых к реализации квартир?

— Это естественно, что спрос будет рождать предложение, а спрос имеется, и в связи с внедрением программы «7-20-25» он будет только увеличиваться.

Так, сегодня только количество официально состоящих на учете в акиматах граждан составляет 492,5 тыс. человек, имеющих жилищные депозиты в ЖССБК — более 1 млн вкладчиков. При этом, есть и ряд неучтенных нуждающихся в жилье граждан, которые не зарегистрированы в вышеуказанных очередях.

По итогам I полугодия т.г. в рамках программы «Нұрлы жер» введено в эксплуатацию 49,7 тыс. жилищ, из них 20,5 тыс. индивидуальных домов и 29 тыс. квартир в многоэтажных домах. До конца года планируется построить еще порядка 54 тыс. жилищ.

За 5-летний период при привлечении Национальным банком 1 трлн тг ожидается выдать более 66 тыс. кредитов населению на покупку нового жилья (при расчете принята средняя сумма одной ипотеки в 15 млн тг).

Вышеуказанные меры по актуализации механизмов программы «Нұрлы жер» позволят стимулировать строительство жилья.

— Почему в отделениях ЖССБК с 1 июля такие большие очереди? Связан ли такой наплыв клиентов с началом действия программы «7-20-25»? Какая работа проводится в данном направлении МИР РК.

— Действительно очереди в данном банке имеют место быть и не только после внедрения программы «7-20-25», но и в период проведения различных акций банка, реализации собственной программы «Свой дом», решения жилищных вопросов военнослужащих, а также в конце календарного года. Люди доверяют этому банку и осуществляют накопления, так как пакет акций принадлежит государству, предусмотрены премии государства на накопления, предусмотрены налоговые льготы, гибкая система займов (жилищные, предварительные и промежуточные займы).

По данным Жилстройсбербанка, после запуска новой жилищной программы число клиентов в отделениях выросло в несколько раз.

Самые крупные из них в Астане и Алматы обслуживают по 1500-1900 клиентов в день.

ЖССБК сейчас предоставляет достаточно инструментов и способов для получения консультации вне отделения, и идти в банк не обязательно.

Кроме консультаций и приема заявлений по программе «7-20-25» в астанинских филиалах Жилстройсбербанка идет оформление и выдача более 300 займов в рамках программы «Нұрлы жер». Дополнительно по программе «Свой дом» реализуются 162 квартиры. Также банк сейчас активно работает с военнослужащими. В Астане он обслуживает порядка 3 500 их специальных счетов.

Для уменьшения очередей в филиалах, особенно после участия в программе «7-20-25», а также для удобства и экономии времени, Жилстройсбербанк направил в ряд организаций памятку — краткую информацию по кредитованию в рамках «7-20-25».

— Сколько займов планируется выдать в рамках программы «Нұрлы жер» в 2018 году?

— В связи с внедрением новой ипотечной программы «7-20-25», из жилищной программы «Нұрлы жер» исключено направление «повышение доступности ипотечного кредитования». Вместе с тем за период действия этого направления 3336 граждан приобрели жилье по льготной ипотеке, из них в 2017 году — 1196 человек, в 2018 году — 2140 человек.

В связи с вышеизложенным кредиты гражданам на покупку жилья теперь будут предоставляться в рамках ипотечной программы «7-20-25», где за 5-летний период планируется привлечь 1 трлн тг (в 2018 году — 100 млрд тг, в 2019 году — 150 млрд тг, в 2020 году — 200 млрд тг, в 2021 году — 250 млрд тг, в 2022 году — 300 млрд тг).

В 2018 году по программе «7-20-25» при условии привлечения средств на сумму 100 млрд тг, банками-участниками, при средней сумме выдачи одного кредита на сумму 15 млн тг, планируется выдать порядка 6,6 тысяч кредитов.

— Какой рост объемов ввода жилья вы ожидаете по итогам 2018 года?

— В 2018 году запланирован ввод не менее 12,1 млн кв. метров жилья, что составляет 108% к 2017 году (в прошлом году было построено 11,2 млн кв. м или 100,8 тыс. единиц жилищ).

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