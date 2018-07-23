Общественный совет Алматы предложил вооружить казахстанцев

Общественники считают, что это необходимо потому, что полиция не в состоянии защитить граждан.

Члены Общественного совета Алматы, обсуждая недостатки работы алматинской полиции, внесли предложение позволить казахстанцам приобретать короткоствольное оружие для самообороны от преступников, передает Спутник.

"Я выступаю за то, что, пока МВД не может нам обеспечить безопасность, навести порядок в лицензионно-разрешительной системе и инициировать принятие закона, разрешающего приобретение и ношение короткоствольного оружия для граждан. Вернуть хотя бы травматическое оружие. Вот, изъяли травматическое оружие у нас несколько лет назад. Статистику посмотрите. Преступники как стреляли, так и стреляют. А если бы у кого-то из потерпевших был травматик? Почему нас, законопослушных граждан, лишают законных способов защиты себя, своего имущества, своих близких?", — сказал член Общественного совета Ерлан Смайлов.

Его выступление поддержали и другие участники заседания.

"Я категорически поддерживаю идею вооружить людей, если наша полиция нас не защищает. Давайте вернем людям травматы. Пока не нарезное оружие, пока не револьверы, но хотя бы травматическое оружие. На то время, пока реформа будет идти в полиции", — говорит известный журналист и общественный деятель Сергей Пономарев.

Помимо этого, он отметил, что реформы в полиции нужно начинать с конкретных дел и правоохранители должны убрать заборы, которыми отгородились, и стать ближе к людям.

"Два года назад Кулекбаев (Руслан Кулекбаев, осужденный за совершение теракта в Алматы в 2016 году к пожизненному лишению свободы) поставил на колени весь Алматы. И до сих пор мы на коленях. Наши защитники от нас закрылись. Сейчас нам надо открыть двери РУВД и ДВД. Немедленно просто. Люди приходят, сидят по два часа в очереди, а потом говорят: "Да пропади оно все пропадом!" Вот вам и пожалуйста, на 30 % количество зарегистрированных преступлений и снижается. А те, кто добились и заявление подали, потом ждут. И только в 10 % случаев что-то получается", — заметил Пономарев.

Сегодня, по результатам заседания Общественного совета Алматы, на котором речь шла о проблемах в работе городской полиции, его членами было принято единогласное решение поставить перед руководством страны вопрос об отстранении от должностей начальника департамента внутренних дел Алматы Серика Кудебаева и министра внутренних дел Калмуханбета Касымова.

Напомним, вопрос самообороны остро встал в казахстанском обществе после того, как в минувший четверг, 19 июля, в центре Алматы погиб знаменитый казахстанский фигурист — 25-летний Денис Тен. Его ударил ножом один из автоворов, который пытался снять боковое зеркало с автомобиля.

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