На борьбу с саранчой в РК выделено 1,3 млрд тенге

Всего для организации защитных мероприятий по борьбе с особо опасными вредными организмами из республиканского бюджета было выделено 3,57 млрд тенге.

В Министерстве сельского хозяйства РК прошел брифинг, на котором председатель Комитета государственной инспекции в АПК А. Каджибекова проинформировала о проводимых защитных мероприятиях против стадных саранчовых вредителей в текущем году, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, по данным ГУ «Республиканский методический центр фитосанитарной диагностики и прогнозов» распространение особо опасных вредных организмов и карантинных объектов прогнозировалось на площади 5,1 млн га, в том числе болезней зерновых культур 2,4 млн га, стадных саранчовых вредителей 1,9 млн.га, (итальянского пруса – 1,0 млн. га, азиатской саранчи – 0,3 млн. тыс. га, мароккской саранчи – 0,6 млн. га) и нестадных саранчовых — 444,4 тыс. га.

Для организации защитных мероприятий по борьбе с особо опасными вредными организмами из республиканского бюджета было выделено 3,57 млрд тенге: на борьбу со стадными саранчовыми вредителями – 1,3 млрд. тенге и на проведение химических обработок против болезней зерновых – 1,5 млрд тенге.

В проведении защитных мероприятий против саранчовых задействовано 540 единиц опрыскивающей техники (37 самолетов, 31 единица сверхлегкой авиации, 33 аэрозольных генератора, 141 ультра малообъемных опрыскивателя, 106 наземных и 192 ранцевых опрыскивателей). В 2017 году привлекалось 300 единиц техники.

В проведении обследовательских мероприятий задействовано 492 обследователей и 432 единицы автотранспорта.

В настоящее время химические обработки против стадных видов саранчовых вредителей практически завершены, из запланированных 1,9 млн га обработки проведены на площади 1,8 млн га.

Повреждений сельскохозяйственных посевов не отмечено.

В 2018 году распространение нестадных саранчовых ожидалось на площади 444,4 тыс. га. Поскольку нестадные саранчовые входят в перечень вредных организмов, борьба с которыми осуществляется за счет бюджетных средств, борьба с ними должна проводиться за счет средств местных бюджетов или средств самих товаропроизводителей.

Химические обработки против нестадных саранчовых проведены на площади – 231,8 тыс. га, что составляет 52,2 % от прогнозируемого объема.

В целях исключения претензий со стороны соседних государств на приграничных с КНР, Россией, Узбекистаном и Кыргызстаном территориях проводятся совместные обследования на выявление саранчовых вредителей, а также на определение эффективности проведенных обработок с составлением совместных протоколов и актов обследований.

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