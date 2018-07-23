Агентство по делам госслужбы борется с перекупщиками железнодорожных билетов

Проблемы в этой сфере на самом деле давно известны.

Агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции борется с перекупщиками железнодорожных билетов. Для этого с 17 июля сотрудники АДГСПК совместно общественными организациями проводят мониторинг во всех регионах Казахстана. Об этом сегодня сообщил заместитель председателя ведомства Олжас Бектенов, передает корреспондент Zakon.kz.

«Проблемы в этой сфере на самом деле давно известны, все знают, что в летний период начинается ажиотаж, в кассах билетов нет, а при этом на территории ж/д вокзалов есть много посредников, и обратившись к нему, эту проблему можно легко решить, билеты всегда находятся. Наш мониторинг полностью подтвердил эту информацию», - сказал он в кулуарах.

Агентство располагает доказывающими такие факты видеоматериалами, и эти факты собирается придать огласке, чтобы помочь перевозчику разобраться в ситуации.

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Он отметил, что проблема существует во всех регионах страны. Летом самые популярные направления – туристические. Например, казахстанцам будет сложно купить билет на Алаколь.

Средняя цена билета у перекупщика будет выше на 20-50% в зависимости от региона и комфортности поезда.

«Проблема носит системный характер по всей стране. Мы хотели распутать клубок, обратить внимание общественности к этому вопросу и постараться придать открытости. Открытость помогает снять много вопросов», - прокомментировал он.

По его мнению, говорить о фактах сговора еще рано, потому как никакого досудебного расследования не проводилось. А акция носит профилактический характер.

«Сегодня мы хотим донести результаты акции до сведения руководства «КТЖ», они в курсе этой проблемы, сейчас будем вместе рассматривать и вырабатывать пути решения. То есть основной вопрос даже не в наказании, потому что мы из года в год с этим сталкиваемся. Нужно решить эту проблему системно, чтобы в последующие годы такого не возникало», - заключил он.

Тем временем в АО «Пассажирские перевозки» сообщили, что поезда «Кызылорда-Кокшетау» 55/56 ТОО «Nomadas», «Кызылорда-Петропавловск» 75/76 ТОО «Arlan-Trans-Astana», указанные в СМИ, являются частными перевозчиками. Координация деятельности частных поездов и билетных касс не входит в компетенцию АО «Пассажирские перевозки» и АО «НК «КТЖ».

Также в компании отметили, что к виновным сотрудникам принимаются меры наказания, вплоть до расторжения трудовых взаимоотношений. За последние 3 месяца по результатам разбирательств по фактам безбилетного провоза расторгнуто более 30 трудовых договоров и наложено свыше 50 дисциплинарных взысканий.

Аналогичная работа ведется с участием региональных представительств ДВД на транспорте МВД РК. Продолжается совместная антикоррупционная работа с ДГД Минфина РК. Созданы совместные мобильные группы, по итогам рейдов с начала года задержано и привлечено к административной ответственности в соответствии с Кодексом РК об административных правонарушениях 15 лиц. Они занимались перепродажей проездных документов (билетов) на станциях Шымкент, Алматы-1 и Алматы-2.

Подчеркивается, что ответственность по факту поездки «без билета» или билета приобретенного у «перекупщиков» распространяется, в том числе и на пассажира (10-кратный размер к стоимости билета). В связи с чем, пассажиров призвали не пользоваться сомнительными услугами и заранее планировать свои поездки.

«При выявлении подобных фактов, просим проявить активную гражданскую позицию и обратиться на блог генерального директора АО «Пассажирские перевозки» и приложить подтверждающие фото и видео материалы для принятия дальнейших мер. Тем самым пассажиры внесут свой вклад в борьбу с подобными случаями и в реализацию политики «нулевой терпимости», - заключили в компании.

Татьяна Ковалева, Астана

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