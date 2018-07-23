В Уральске обвиняемый в убийстве снохи раскаялся в содеянном

Но выплачивать моральную компенсацию в размере 10 млн тенге он отказывается.

23 июля в специализированном межрайонном суде прошло судебное слушание по делу Асылбека Умарова, который обвиняется в убийстве бывшей снохи, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Дело рассматривается в специализированном межрайонном суде по уголовным делам под председательством судьи Бахыта Ермаханова.

По словам государственного обвинителя, подсудимый совершил преступление, предусмотренное статьей 99 УК РК - "Убийство".

Читайте также:

В Уральске свекор зарезал сноху из-за внука

- Подсудимый 8 апреля примерно в 11.00, находясь у себя дома, узнал от своего сына Саята Козыкешева о приезде в город Уральск его бывшей жены Акерке Козыкешевой. Убитая, со слов Саята, хотела встретиться с их ребенком, то есть внуком подсудимого. Козыкешева приехала к ним домой. Со слов подсудимого Козыкешева, устроила там словесную ссору и начала оскорблять Умарова (свекра - прим. автора). Далее Саят, Акерке и их сын уехали на такси в неизвестном направлении. Умаров предположил, что Козыкешева будет предпринимать попытки забрать внука, поймал такси и поехал за автомашиной, в которой уехали сын, бывшая сноха и внук. По приезду к дому по адресу: пр.Достык, 244 Умаров увидел, как они зашли в подъезд. Далее он, прислушиваясь к звукам, определил квартиру, в которой были слышны их голоса. Умаров, решив поговорить с Козыкешевой наедине, решил дождаться отъезда сына и внука. Через некоторое время Козыкешев с сыном покинули квартиру. Подсудимый подошел к квартире, постучал в дверь, открыла ему Акерке, но она отказалась о чем-либо с ним разговаривать и снова устроила скандал. В этот момент Умаров нанес один удар кулаком по лицу девушки. От удара она упала на пол. Далее Умаров продолжил наносить потерпевшей удары кулаками в область лица. Далее, заметив в прихожей шорты темно-синего цвета, а именно шнурок от шорт, Умаров обмотал его вокруг шеи потерпевшей и начал душить. После чего подсудимый с целью доведения до конца своего преступного умысла, направился в кухню, взял металлический нож и нанес один удар в область сердца. В результате колото-резанного ранения потерпевшая скончалась, - сообщил прокурор.

Подсудимый на судебном заседании полностью признал свою вину, заявив при этом, что умысла убивать у него не было и что он раскаивается в содеянном. Также подсудимый отметил, что его разозлило нецензурное выражение в свой адрес. Обвиняемый заявил, что готов оплатить все материальные расходы, а вот выплачивать моральную компенсацию в размере 10 млн тенге он отказывается. Жена и сын подсудимого Умарова от дачи показаний отказались.

На суде также присутствовала мама погибшей Акерке Бибигуль Ермуханова, которая прилетела утренним рейсом из Астаны. По ее словам, он намерена остаться в Уральске до вынесения приговора, а также написать заявление о присвоении права опеки над несовершеннолетним внуком.

- Мне есть что сказать. Я уверена, что отец с сыном вместе убивали мою дочь. Потому что после убийства бывший зять подался в бега. Его 10 дней не могли найти правоохранительные органы. Я тело дочери не видела, но по фото я не узнала ее. У неё были везде гематомы, лица нет. Все справки о том, что моя дочь страдала психическими заболеваниями, липовые. Моя дочь была абсолютно здорова. Эпилепсии у неё не было. Справки о том, что внука привезли сюда больным, недействительны. Двое детей остались без матери (у Козыкешевой есть дочь от первого брака - прим. автора). Мне очень тяжело. Саят был очень ревнивым. Он бил мою дочь, угрожал ножом, ранил её. У меня есть все документы. Я хочу забрать внука. У нас хорошая семья. Надеюсь, мне отдадут ребенка, - говорит убитая горем мама.

По словам Бибигуль Ермухановой, она хочет самого строгого наказания для убийц своей дочери.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!