Хабиб Нурмагомедов рассказал, как познакомился с Геннадием Головкиным
23 июля 2018, 18:00
Фото двух чемпионов появилось в соцсетях.
Чемпион мира по боксу в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин познакомился с чемпионом UFC в легком весе российским бойцом смешанных единоборств (ММА) Хабибом Нурмагомедовым, сообщает zakon.kz.
О своей встрече с казахстанцем написал сам Нурмагодмедов на своей странице в Instagram.
"Удачи в предстоящем бою, Гена. Рад был знакомству. Ты лучший"
Два чемпиона встретились в Москве на финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), где россиянин Мурат Гассиев и украинец Александр Усик проводили бой за титул чемпиона мира по версиям WBC, WBA Super, IBF и WBO в тяжелом весе.
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