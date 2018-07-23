Хабиб Нурмагомедов рассказал, как познакомился с Геннадием Головкиным

Чемпион мира по боксу в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин познакомился с чемпионом UFC в легком весе российским бойцом смешанных единоборств (ММА) Хабибом Нурмагомедовым, сообщает zakon.kz.

О своей встрече с казахстанцем написал сам Нурмагодмедов на своей странице в Instagram.





"Удачи в предстоящем бою, Гена. Рад был знакомству. Ты лучший"

Два чемпиона встретились в Москве на финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), где россиянин Мурат Гассиев и украинец Александр Усик проводили бой за титул чемпиона мира по версиям WBC, WBA Super, IBF и WBO в тяжелом весе.