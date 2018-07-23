Полицейские Актюбинской области пресекли распространение героина в регионе

Вес изъятых и не допущенных в незаконный оборот наркотиков составил 57 кг. 432,387 гр., что в 2,5 раза больше чем в прошлом 2017 году.

За 6 месяцев 2018 года на территории Актюбинской области выявлено 132 наркоправонарушения, из них 40 преступлений, 92 уголовных проступков в сфере незаконного обращения с наркотическими средствами, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Актюбинской области.

Вес изъятых и не допущенных в незаконный оборот наркотиков составил 57 кг. 432,387 гр., что в 2,5 раза больше чем в прошлом 2017 году.

В текущем году на территорий области не изъят тяжелый наркотик «героин», это обусловлено результатом проведения превентивных мер на территории Актюбинской области по пресечению распространения «героина», в связи с чем наркозависимые лица, ранее употреблявшие «героин», перешли на употребление «экстракционного опия» являющимся заменителем «героина» и также относящийся к тяжелому виду наркотических веществ изготавливаемого путем выпаривания из «пищевого мака», который находится в свободной продаже.

Сотрудниками УБН ДВД проводятся целевые мероприятия по изъятию тяжелых наркотиков, по результатам первого квартала ликвидировано 8 наркопритонов, где изготавливались и принимались внутривенно тяжелые наркотики «экстракционный опий» и в отношении последних возбуждены уголовные дела по ст.302 УК РК (организация или содержание притона для потребления наркотиков).

В первом полугодии 2018 года по ст.297 УК РК (сбыт наркотических средств) выявлено 19 фактов.

По статье 296ч.4 УК РК (хранение наркотических средств в особо крупном размере) зарегистрировано 8 преступлений.

К примеру, в июне текущего года изобличена деятельность устойчивой организованной преступной группы которые в период с апреля 2017 года длительного времени на территории Актюбинской, Кызылординской областей занимались перевозкой, хранением и сбытом наркотических средств в особо крупном размере.

В ходе обыска у преступной группы изъято более 50 кг. наркотических средств.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 262 ч.1,2 (создание и руководство организованной преступной группой), 297 ч 4 (незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта наркотических средств) и ст.218 (легализация имущества, добытого преступным путем) УК РК.

Кроме того, сотрудниками дорожной полиции МПС задержано 133 водителя, управлявших автотранспортным средством в состоянии наркотического опьянения.

На учете в Актюбинском наркологическом диспансере состоит 1541 человек, из них с диагнозом «наркоман» составляет 968 человек

По итогам 6 месяцев 2018 года проведено 242 антинаркотических мероприятия, акции, лекции в учебных заведениях и трудовых организациях, спортивные соревнования, где приняли участие более 700 человек.

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