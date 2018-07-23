Воткнутые в землю на детской площадке 72 ножа обнаружили в Караганде

В связи с отсутствием состава уголовного правонарушения материал списали в номенклатурное дело.

72 торчащих ножа из клумбы на детской площадке нашли в Караганде, сообщает zakon.kz со ссылкой на в пресс-службу ДВД Карагандинской области.

"21 июля около 09.00 часов в центр оперативного управления поступило сообщение о том, что по адресу проспект Республики, 4 у остановки "Диана" на детской площадке из клумбы торчат ножи. По прибытию следственно-оперативной группы факт подтвердился, на месте было обнаружено 72 ножа", - говорится в сообщении.

Данный факт зарегистрирован в КУИ, по которому принято процессуальное решения о списании материала в номенклатурное дело, в связи с отсутствием состава уголовного правонарушения.

Фото Кристины Самсоновой

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