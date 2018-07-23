Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Разрушен памятник погибшим шахтерам в Караганде

В управлении культуры подсчитывают ущерб, нанесенный вандалами.

Фото : yandex.ru23 июля 2018, 21:14

В центральном парке Караганды на памятнике погибшим шахтерам неизвестные разбили плиты и украли медные таблички, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наши сотрудники будут восстанавливать все. Сейчас отломанные гранитные плиты приклеили, в последующем их будут менять на новые. Надпись будет восстановлена, сейчас думают по материалу, чтобы он был водостойким и прочным», - рассказали в пресс-службе управления парками культуры, отдыха и скверами Караганды.

Как сообщили в управлении, в полицию готовится подача отношения. Полная информация по данному факту будет известна в ближайшее время.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты