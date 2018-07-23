Жители Усть-Каменогорска требуют наказать корову

В течение двух дней животное гонялось за случайными прохожими по микрорайону.

Разъяренное животное несколько дней подряд сбивало с ног и бодало всех, кто попадался на пути. Только чудом обошлось без жертв. При этом в полиции говорят, что им не за что наказывать владельца буренки, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Как выяснилось, буйной коровой хозяин обзавелся недавно. Ей удалось сбежать от владельца и в течение двух дней животное гонялось за случайными прохожими по микрорайону. Четверо пострадавших до сих пор в ужасе от пережитого: все они получили множество ушибов и ссадин. Пришлось даже обратиться за медицинской помощью. А вот полицейские уверяют, в произошедшем административного правонарушения нет, поэтому дело заводить не будут. Также подтвердили, что животное здорово. Но «жертвы» буйной скотины говорят, что так просто это не оставят и будут добиваться от ее хозяина компенсации через суд.

- У меня разбито все. На голове гематома, у меня руки, локти – все разбито. У меня огромная ссадина и гематома на животе. Еще неизвестно, вот эти все травмы чем обернутся, что вылезет. И пережить этот дикий страх и эту дикую боль – это очень тяжело, - говорит пострадавшая Ирина Сорокина.

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