Девушка зарубила топором котенка

В полиции добавили, что по факту случившегося начата проверка, специалисты дадут оценку и примут решение.

Сотрудники полиции Алтайского края начали проверку видеоролика, размещенного в социальных сетях, на котором девушка топором расчленяет котенка, передает ntv.ru.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной полиции, видео было обнаружено во время мониторинга социальных сетей. На нем запечатлено, как девушка топором разрубила котенка. Весь ролик сопровождается смехом и общением с подругой. В полиции добавили, что по факту случившегося начата проверка, специалисты дадут оценку и примут решение.

В августе 2017 года Индустриальный районный суд Хабаровска вынес приговор по делу хабаровских живодерок. Суд установил, что жертвами стали 15 животных и птиц. В ходе расследования дела вскрылись и другие преступления, за которые участникам также назначены наказания.

Алёна Савченко признана виновной по ряду статей и получила четыре года и три месяца лишения свободы, Алина Орлова — три года и десять дней. Кроме того, за издевательства над животными и их убийства девушки получили по 150 часов обязательных работ.

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