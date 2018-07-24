«Канело» признался о допинге перед боем с Головкиным

По словам «Канело», он просто не был осведомлен о масштабах проблемы с зараженным запрещенными препаратами мясом у себя на родине.

Мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес заявил, что случай с положительным допинг-тестом на кленбутерол перед вторым боем с Геннадием Головкиным полностью лежит на его совести, сообщает Sports.kz.

По словам «Канело», он просто не был осведомлен о масштабах проблемы с зараженным запрещенными препаратами мясом у себя на родине. Теперь боксер решил полностью перейти на вегетарианский рацион.

— Я не хочу вовлекать [в этот инцидент] кого-либо еще. Это была ошибка, которую я совершил из-за того, что не читал об этом и не был в курсе, насколько серьезна проблема с мясом в Мексике. Но я не делал ничего преднамеренно, я не делал ничего, чтобы попытаться улучшить свое выступление, я бы никогда не пошел на что-то подобное. Это была ошибка и не более того. Я не был просвещен об этой проблеме в Мексике. Я совершил ошибку и больше ее не повторю.

После того, что со мной случилось, я принял множество мер предосторожности. Даже слишком много, я считаю это экстремальным. Дошло до того, что я перестал есть мясо. В Штатах мясо другое, я могу есть его без проблем, потому что здесь над мясом больше контроля, но я действительно хочу привыкнуть к тому, чтобы его не есть, потому что большую часть времени я нахожусь в Мексике. Так что, я полностью отказался от мяса, — рассказал «Канело» в интервью ESPN Deportes.



Напомним, что второй поединок Головкина и Альвареса планировался на 5 мая, однако был отменен из инцидента с допингом мексиканца, а сам Сауль получил шестимесячную дисквалификацию. Теперь боксеры встретятся 15 сентября.





