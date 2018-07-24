Каким раньше был Димаш Кудайберген
На фотографии Димаш выглядит немного полнее и одет в обычную рубашку.
Фото : соцсети24 июля 2018, 08:40
Казахстанский певец Димаш Кудайберген опубликовал фото, которым удивил поклонников, сообщает Zakon.kz.
"Давно меня таким не видели", - подписал снимок в Instagram певец.
На фотографии Димаш выглядит немного полнее и одет в обычную рубашку. Стоит отметить, что после участия в конкурсе "I'm singer" в Китае, певец стал следить за своим внешним видом. Над его образами работает команда стилистов.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4929484-a92b84ef9cae863768b9b4d1ed330e77
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...