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Каким раньше был Димаш Кудайберген

На фотографии Димаш выглядит немного полнее и одет в обычную рубашку.

Фото : соцсети24 июля 2018, 08:40

Казахстанский певец Димаш Кудайберген опубликовал фото, которым удивил поклонников, сообщает Zakon.kz.

"Давно меня таким не видели", - подписал снимок в Instagram певец.

На фотографии Димаш выглядит немного полнее и одет в обычную рубашку. Стоит отметить, что после участия в конкурсе "I'm singer" в Китае, певец стал следить за своим внешним видом. Над его образами работает команда стилистов.


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