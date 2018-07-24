Полиция Костаная разыскивает жертв финансовой пирамиды

На сегодняшний день поступило уже 20 заявлений от пострадавших, отдавших мошенникам более 20 миллионов тенге.

Полиция Костаная разыскивает пострадавших от действий мошенников, создавших финансовую пирамиду в компании «FIVE WINDS Asset Management», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Костанайской области.

Как сообщили в полицейском ведомстве, в период времени с 1 февраля 2017 года по 30 мая 2018 года, 40-летняя женщина, обманывала граждан, создав финансовую пирамиду. Мошенница открыла инвестиционный портфель в компании «FIVE WINDS Asset Management», заранее зная, что выплаты данной компании приостановлены.

На сегодняшний день в УВД города Костанай зарегистрировано около 20 заявлений от лиц, пострадавших от мошеннических действий подозреваемой. Сумма ущерба составляет более 20 миллионов тенге.

По данному факту ведется досудебное расследование по ст.190 ч.3 «Мошенничество» УК РК.

«Просим всех жителей области, кто пострадал от мошеннических действий компании «FIVE WINDS Asset Management» обратится в дежурную часть УВД г. Костанай по телефону 52-60-54, либо на сотовый 8 775 968 04 72», – говорится в сообщении пресс-службы ДВД.

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