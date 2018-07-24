Один из подозреваемых в убийстве Тена выдал спрятанный нож

Оружие было изъято и приобщено к материалам уголовного дела.

Орудие убийства Дениса Тена один из подозреваемых выдал в ходе проверки показаний на месте. Об этом сообщили в ДВД Алматы, передает Zakon.kz.

В ДВД отметили, что досудебное расследование продолжается. Подозреваемые Киясов и Кудайбергенов дали признательные показания в совершении преступления и выдали вещественные доказательства.

"В частности, подозреваемый Кудайбергенов в ходе проверки показаний на месте показал место, где было спрятано орудие убийства – нож, который впоследствии был изъят и приобщен к материалам уголовного дела. По данному уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, в том числе молекулярно-генетическая, судебно-медицинская экспертиза, медико-криминалистическая экспертиза орудия преступления, медико-биологическая экспертиза и др." - сообщили в ДВД.

Также в ДВД города сообщили, что в ходе проведения очной ставки подозреваемый Киясов Н.Д. признался, что именно он наносил ножевые ранения Денису Тену. Установлены очевидцы преступления, с которыми проведено опознание подозреваемых.

"В ходе следствия подозреваемым в соответствие с требованиями Уголовно-процессуального кодекса РК, разъяснены их права, в том числе право отказаться от дачи показаний, свидетельствовать против себя и они обеспечены защитой адвокатов, имеющих соответствующие лицензии", - проинформировали в департаменте.

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