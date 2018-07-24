Полицейские устроили очную ставку контролера автобуса и избитой им девушки

Девушка-инвалид, получившая травмы после потасовки в автобусе, опознала обидчика.

Пострадавшая от рук контролера автобуса алматинка встретилась со своим обидчиком, передает Zakon.kz.

16 июля алматинка Й. Акбергенова рассказала журналистам о том, что пострадала в ходе потасовки в автобусе. Девушка отметила, что ее не только хватали и трясли на глазах у всего автобуса, но и отобрали телефон, швырнув его в салон.

К сожалению, полицейским не удалось взять видео с камер наблюдения в автобусе. По информации автопарка, записи с камер хранятся всего три дня.

После инцидента девушка зафиксировала побои и обратилась с заявлением в полицию, после чего стражи порядка устроили участникам конфликта очную ставку. На встрече Акбергенова сразу опознала своего обидчика. Парень не стал скрывать того, что они знакомы, более того, сразу рассказал, что уже понес наказание в виде выговора и штрафа на работе.

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Стоит отметить, что на перекрестном допросе контролер не спешил извиниться за свой поступок. Сначала он рассказывал, что требовать билет – его работа, но после возмущения пострадавшей все-таки признал вину и извинился перед девушкой, попросив ее проявить милосердие. Однако алматинку не устроил такой исход беседы.

"Почему я теперь должна вас пожалеть? Что за мужская логика – избить слабого человека и потом давить на жалость?", - спросила Акбергенова у контролера на допросе.

Сейчас алматинка намерена доказать контроллеру неотвратимость наказания за хамское поведение. Парню грозит разбирательство в административном суде, однако, как пояснил правозащитник Акбергеновой, позже дело можно будет переквалифицировать в уголовное.

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