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В Алматинской области пытались зарезать 17-летнего юношу

Пострадавшего госпитализировали.

Фото : Комсомольская правда24 июля 2018, 10:32

В Алматинской области задержан юноша, который подозревается в покушении на убийство своего соседа, передает Спутник.

22 июля в больницу поступил пьяный житель поселка Жармухабмет. Как отметили в областной полиции, пострадавшего доставили с ножевым ранением брюшной полости.

"Юноша распивал алкоголь вместе со своим 21-летним соседом, во время пьянки и была нанесена рана. Сейчас врачи оценивают состояние потерпевшего как средней степени тяжести", - сообщили в ведомстве.

Подозреваемого задержали, в отношении него проводится досудебное расследование по факту покушения на убийство.


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