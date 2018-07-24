В Алматинской области пытались зарезать 17-летнего юношу
Пострадавшего госпитализировали.
Фото : Комсомольская правда24 июля 2018, 10:32
В Алматинской области задержан юноша, который подозревается в покушении на убийство своего соседа, передает Спутник.
22 июля в больницу поступил пьяный житель поселка Жармухабмет. Как отметили в областной полиции, пострадавшего доставили с ножевым ранением брюшной полости.
"Юноша распивал алкоголь вместе со своим 21-летним соседом, во время пьянки и была нанесена рана. Сейчас врачи оценивают состояние потерпевшего как средней степени тяжести", - сообщили в ведомстве.
Подозреваемого задержали, в отношении него проводится досудебное расследование по факту покушения на убийство.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4929508-102fb909b7bb8ca88d5024b6a7347bce
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...