В Казахстане растут инвестиции в основной капитал

Приоритетными отраслями для инвестирования являются горнодобывающая промышленность и разработка карьеров (33,8%).

В 2017 году в экономику страны инвестировано 8770,6 млрдтенге, что на 5,8% выше уровня 2016 года. Об этом сообщило министерство нацэкономики, передает zakon.kz.

В 2017 году на приобретение машин, оборудования, транспортных средств, инструмента и их капитальный ремонт направлено 2694,6 млрд тенге, что на 16,3% больше, чем в 2016 году.

Приоритетными отраслями для инвестирования являются горнодобывающая промышленность и разработка карьеров (33,8%), транспорт и складирование (14,4%), операции с недвижимым имуществом (12,9%) и обрабатывающая промышленность (10,9%).

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